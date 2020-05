Fußball: 3. Liga soll am 26. Mai starten

Freigabe der Politik für Montag zugesagt

Am Freitag (08.05.2020) verschickte der DFB eine Mail mit dem Fahrplan an die 20 Vereine. Das Schreiben liegt der Sportschau vor. Darin heißt es, dass sich "die zuständigen Gremien des DFB über die Anpassung des Rahmenterminkalenders verständigt" hätten. Dieser solle am Montag (11.05.2020) vom Präsidium des Verbandes verabschiedet werden, sei jedoch "selbstverständlich abhängig von der Freigabe durch die politischen Verantwortungsträger". Nach Informationen der Sportschau aus Kreisen der Drittligisten ist diese Freigabe der Politik für Montag zugesagt.

Der Zeitplan sieht außerdem vor, dass noch an diesem Sonntag (10.05.2020) die erste Testreihe bei maximal 40 Spielern und Betreuern begonnen und am 12. Mai abgeschlossen werden soll. Wie die Sportschau berichtet, will der DFB zentral die Testreihen der meisten Drittligisten bezahlen, Ausnahme ist die zweite Mannschaft des FC Bayern. Das Geld soll aus dem mit 7,5 Millionen Euro gefüllten Solidartopf stammen, der vom FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen gefüllt wird - den Teilnehmern an der Champions League bei den Männern.