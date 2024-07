TSV 1860 eröffnet neue Drittligasaison gegen Saarbrücken

Am 2. August startet die 3. Liga in die neue Saison. Das Eröffnungsspiel am Freitagabend wird der TSV 1860 München gegen den 1. FC Saarbrücken bestreiten. Das ergab der neue Spielplan, der am Dienstag vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) veröffentlicht wurde. BR24Sport zeigt auch in der kommenden Saison ausgewählte Samstagsspiele im Stream und BR Fernsehen.

Heimspiel-Auftakt für Ingolstadt, Haching muss auswärts ran

Der FC Ingolstadt mit Trainerin Sabrina Wittmann empfängt am ersten Spieltag (2. - 4. August) Waldhof Mannheim. Die genaue Terminierung des Spiels steht noch aus. Der letztjährige Aufsteiger aus Unterhaching reist zum Auftakt ins Ruhrgebiet zur zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund.

Der erste Spieltag in der Übersicht

TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken

- 1. FC Saarbrücken FC Ingolstadt - Waldhof Mannheim

- Waldhof Mannheim BVB II - SpVgg. Unterhaching

RW Essen - Alemannia Aachen

Viktoria Köln - Dynamo Dresden

Energie Cottbus - Arminia Bielefeld

Erzgebirge Aue - Hannover 96 II

Hansa Rostock - VfB Stuttgart II

SC Verl - Wehen Wiesbaden

SV Sandhausen - VfL Osnabrück

Frühes Oberbayern-Derby

Bereits am vierten Spieltag (30. August - 1. September) steigt im Ingolstädter Sportpark das Oberbayern-Derby zwischen dem FC Ingolstadt und den Münchner Löwen. Einen Spieltag später kommt es im Grünwalder Stadion zum stimmungsvollen Traditionsduell 1860 gegen Dynamo Dresden. Das S-Bahn-Derby findet in dieser Saison zuerst im Hachinger Sportpark statt. Am 10. Spieltag ist der Deutsche Meister von 1966 zu Gast in der Münchner Vorstadt.

Die Bayerischen Duelle in der Übersicht