Rostock – Ingolstadt | 8.3., 14 Uhr | Livestream & BR Fernsehen

Beim FC Ingolstadt träumt man weiter vom Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga. Vor dem 27. Spieltag stehen die Schanzer auf Platz fünf in der 3. Liga und haben die Tabellenspitze mit einem Abstand von sechs Punkten auf Spitzenreiter Dynamo Dresden fest im Blick.

Behält der FCI die Aufstiegsplätze weiter im Blick?

Mit den Leistungen ging es bei den Oberbayern zuletzt wieder aufwärts. Nach drei Spielen ohne Sieg zeigte die Mannschaft von Sabrina Wittmann gegen Sandhausen am vergangenen Spieltag wieder passable Aktionen vor dem Tor, aber auch immer noch große Lücken in der Abwehr. Dennoch gelang es in der Schlussphase, das Spiel noch auf einen 2:1-Erfolg zu drehen. "Wir werden weiter angreifen, denn das Spiel ist nicht zu Ende. Wir wollen ganz nach oben", sagte Pascal Testroet nach dem Spiel bei "Magenta Sport".

Trainerin Wittmann zeigte sich selbstkritisch: "Wir werden unsere Spiele nicht gewinnen, wenn wir unser Spiel nicht verbessern. Da sind wir gerade auf einem guten Weg." Im Verfolgerduell beim Tabellensiebten Rostock wird sich zeigen, ob die Schanzer jetzt den "guten Weg" eingeschlagen haben und ob sie Punkte im Aufstiegskampf gut machen können.

