Fabers Bogenlampe leitet Regensburgs Heimsieg ein

Der SSV Jahn Regensburg ist weiter im Rennen um den direkten Wiederaufstieg dabei. Die Oberpfälzer gewannen ihr Heimspiel gegen Waldhof Mannheim mit 2:0 und kletterten auf Platz drei in der Tabelle. Großen Anteil an den drei Punkten hatte Doppelpacker Konrad Faber.

Fabers krummes Ding sorgt für die Führung

Das Team von Trainer Joe Enochs erwischte den besseren Start und verzeichnete durch Agyemang Diawusie die erste Chance. Sein Schuss aus zwölf Metern war aber nicht platziert genug (6.). Mehr war in einer ereignisarmen ersten Halbzeit zunächst nicht zu beobachten bis Konrad Faber kurz vor der Halbzeit sich ein Herz fasste und Richtung Grundlinie durchstieß. Seine Flanke wurde schließlich von Tim Sechelmann so abgefälscht, dass sie sich über Mannheim-Keeper Jan-Christoph Bartels hinweg ins lange Eck senkte (41.).

Faber besorgt auch die Entscheidung

In Durchgang zwei präsentierte sich der Waldhof zunächst stärker. Benedikt Saller konnte zehn Minuten nach Wiederbeginn gerade noch vor dem einschussbereiten Kennedy Okpala klären (55.). Mit zunehmender Spieldauer verflachte die Partie. In der Schlussphase gingen die Gäste mehr ins Risiko, was Räume für den Jahn bot. Und die nutzten die Gastgeber in der 83. Minute. Nach einem schönen Zuspiel des Ex-Mannheimers Dominik Kother traf Faber rechts im Strafraum ins lange Eck und schnürte den Doppelpack. Die Partie war damit entschieden, der eingewechselte Eric Hottmann vergab sogar noch die Topchance aufs 3:0 (89.).