Last-Minute-Ausgleich: Achterbahnfahrt für den FC Ingolstadt

Am 33. Spieltag der 3. Liga erlebte der FC Ingolstadt 04 eine Achterbahnfahrt der Gefühle im Heimspiel gegen Hannover 96 II. Die Schanzer zeigten dabei eine beeindruckende Moral und sicherten sich in der letzten Sekunde einen Punkt.

Hektische Schlussphase im Sportpark

Das Spiel begann mit einer Überraschung: Hannover 96 II ging bereits in der 11. Minute durch Valmir Sulejmani in Führung. Der FC Ingolstadt 04 ließ sich davon nicht entmutigen und drückte auf den Ausgleich, jedoch ohne Erfolg in der ersten Hälfte. Die Gäste aus Niedersachsen nutzten ihre Chancen eiskalt und erhöhten in der 58. Minute durch Robin Kalem auf 2:0.

Doch die Schanzer bewiesen Kampfgeist. In der 72. Minute verkürzte Deniz Zeitler auf 1:2. Nur acht Minuten später war es Ryan Malone, der den Ausgleich erzielte. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn Sean Busch brachte Hannover 96 II in der 82. Minute erneut in Führung.

Dramatik bis zur letzten Sekunde

Die Schlussphase war an Spannung kaum zu überbieten. Ingolstadt warf alles nach vorne und wurde belohnt: Mit der letzten Aktion des Spiels gelang Ryan Malone der erneute Ausgleich zum 3:3. Eine Flanke von Costly wurde am ersten Pfosten verlängert und Malone vollendete per Volleyschuss. Der Jubel bei den Schanzern war groß, doch die Enttäuschung über den verpassten Sieg bleibt.

Der Punktgewinn hilft dem FC Ingolstadt 04 im Aufstiegsrennen nicht wirklich weiter. Immerhin stimmten Moral und Kampfgeist für die kommenden Partien positiv. Hannover 96 II bleibt weiter auf einem Abstiegsplatz und muss dringend Punkte sammeln, um die Klasse zu halten.

Dieser Spielbericht wurde auf Basis von BR-Sportdaten mithilfe einer KI generiert. Der Text wurde redaktionell geprüft, überarbeitet und veröffentlicht.