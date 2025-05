Trainer Patz verlässt Absteiger Jahn mit sofortiger Wirkung

Zwei Spieltage vor Schluss fehlt dem SSV Jahn Regensburg plötzlich der Cheftrainer. Nachdem der Zweitliga-Absteiger den bisherigen Coach Andreas Patz darüber informiert hatte, dass im Sommer die Zusammenarbeit endet, bat der 41-Jährige um ein sofortiges Ende seiner Amtszeit. In den beiden letzten Partien betreut Munier Raychouni, zuvor Co-Trainer, das Team.

Patz: Abstieg "schmerzt persönlich sehr"

Nach dem 1:1 beim 1. FC Köln stand fest, dass die Oberpfälzer nach nur einer Saison in der 2. Liga wieder absteigen müssen. Patz, zuvor selbst Co-Trainer, übernahm Ende November das Traineramt von seinem Chef Joe Enochs, nachdem der Jahn beim 1. FC Nürnberg mit 3:8 verloren hatte. Doch auch er konnte sie sportliche Talfahrt nicht aufhalten. Mit bislang nur 24 Punkten, 20 Niederlagen aus 32 Partien, nur 20 erzielten Toren und 66 Gegentreffern weist Regensburg die jeweils schlechtesten Bilanzen der Liga auf. Lediglich zwei Zähler holte das Team auswärts

"Wir haben leider in den vergangenen Monaten nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt, um das Ziel Klassenerhalt in der 2. Liga zu packen. Das schmerzt persönlich sehr", wird Patz in der Vereinsmitteilung zitiert.