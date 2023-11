Traum-Halbzeit in Paderborn: FCN feiert nächsten Auswärtssieg

Der 1. FC Nürnberg hat die richtige Antwort auf die 1:2-Heimpleite gegen Schalke 04 gegeben. Das Team von Trainer Cristian Fiél gewann dank einer überragenden ersten Halbzeit am Ende mit 3:1 (3:0) beim SC Paderborn und feierte den zweiten Auswärtserfolg in Serie. Durch den Sieg sprang der Club ins obere Tabellendrittel.

Traum-Halbzeit für den Club

Die Franken erwischten einen Traumstart in die Partie. Bereits nach sieben Minuten traf Jens Castrop nach einer flachen Hereingabe von der linken Seite von Nathaniel Brown zur Nürnberger Führung.

Nach einer halben Stunde hätte sich Geburtstagskind Can Uzun - das Talent wird heute 18 Jahre alt - beinahe selbst beschenkt, doch nach schöner Doppelpasskombination über die rechte Seite scheiterte er an Paderborns Keeper Jannik Huth (32). Sieben Minuten später lieferte Uzun die Vorlage zum 2:0. Nach seinem Steckpass musste Kanji Okunuki nur noch den Torhüter umkurven und ins leere Tor einschieben (39.).

Und es kam noch besser aus Sicht des neunmaligen deutschen Meisters. Lukas Schleimer scheiterte erst an Huth, schob den Abpraller aber im zweiten Anlauf über die Linie zum 3:0 (44.)

Uzuns eigenes Geburtstagsgeschenk zählt nicht

In Durchgang zwei bot sich das gleiche Bild. Der FCN war die bessere Mannschaft und erzielte durch Uzun, sogar noch das 4:0, doch Schiedsrichter Nicolas Winter erwies sich in Zusammenarbeit mit dem Videoassistenten als Partycrasher. Im Vorfeld des Treffers hatte Lukas Schleimer den Ball an die Hand bekommen, weswegen das Tor zu Recht nicht zählte (52.). Nach einer Stunde schwächten sich die Gäste aber selber.

Jens Castrop musste nach einem groben Foulspiel mit Rot vom Platz (61.). Danach war der SCP die spielbestimmende Mannschaft, der Club konnte sich aber auf Keeper Christian Mathenia verlassen. Zu Beginn der Schlussphase gelang Paderborn noch der Anschluss durch den Ex-Löwen Adriano Grimaldi (78.). Doch die Nürnberger verteidigten leidenschaftlich und durften am Ende den dritten Auswärtssieg der Saison bejubeln.