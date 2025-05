Hattrick-Star Emreli schickt Braunschweig in die Relegation

Für den 1. FC Nürnberg ging es am letzten Spieltag der Saison 2024/25 gegen Braunschweig nur noch um die Goldene Ananas. Mit dem 4:1-Erfolg gelang der Elf von Miroslav Klose ein starker Abschluss der Spielzeit, der bei der Eintracht allerdings nicht allzu gut ankam. Denn die Gastgeber müssen nach der Niederlage in die Relegation.

Nürnberg beendet Saison mit Torfestival

An Spielfreude fehlte es den Mittelfranken am letzten Spieltag jedenfalls nicht. Mahir Emreli, dessen auslaufender Vertrag nicht verlängert wird, entzückte die mitgereisten Fans in der zehnten Minute mit seinem Treffer zum 1:0. Für den Gastgeber, die noch auf die kleine Chance zum direkten Klassenerhalt hofften, war es dagegen ein Schock. Auf den die Braunschweiger nicht die passende Antwort fanden und nur zehn Minuten später den zweiten Wirkungstreffer kassierten. Torschütze war erneut Emreli, der das Leder eiskalt aus zwölf Metern in der linken Ecke versenkte. In der 31. Minute jagte dann Julian Justvan das Spielgerät aus 22 Metern sehenswert zur 3:0-Führung ins linke Kreuzeck.

Rayan Philippe (33') konnte im Gegenzug fast die Eintracht-Antwort liefern, doch der Ball flog hauchzart am linken Pfosten vorbei. Auch der wuchtige Schlenzer von Lino Tempelmann fand nicht in den Kasten, sondern endete am Pfosten. Bitter für die Hausherren, die kurz vor der Pause noch das 4:0 durch den treffsicheren Emreli kassierten.

Kein Torglück für Braunschweig

Auch in der zweiten Hälfte fehlte es den Gastgeber am Spielglück. In der 56. Minute verhinderte der Pfosten den ersehnten ersten Treffer durch Kaufmann. Emreli scheiterte dagegen mit seinem Versuch, das 5:0 aufzulegen an Tormann Marko Johansson, dem wohl besten Braunschweiger des Tages. In der 90. Minute gelang dann Sebastian Polter zum Abschluss doch noch ein Treffer für die Gastgeber. Am Ende stand es aber 4:1 für die Gäste aus Franken.