Nach Gala: HSV-Profi Dompé verspottet Nürnbergs Janisch

Jean-Luc Dompé wurde sprichwörtlich auf Händen getragen. In der Kabine des Hamburger Sportvereins wurde er von seinen Kollegen besungen und auf den Schultern getragen. Der Franzose hatte den dezimierten 1. FC Nürnberg beim 3:0-Erfolg im Alleingang abgeschossen. Zwei Tore und eine Vorlage standen für den quirligen Flügelspieler am Ende zu Buche, der Gegenspieler Tim Janisch auf dem linken Flügel reihenweise schwindelig spielte.

Dompé provoziert FCN-Fans mit Jubel

So schön Dompé auf und neben dem Platz tanzte, so provokant verhielt er sich dem gegnerischen Team gegenüber. Zunächst lief er in der achten Minute nach seinem Treffer zum 1:0, der genau genommen eigentlich ein Eigentor von FCN-Verteidiger Lubach war, direkt in die Kurve der Nürnberg-Fans. Schon 2023 hatte Dompé mit einem ähnlichen Jubel die Franken erzürnt.

"Too-Small"-Geste: HSV-Profi verhöhnt Gegenspieler

Gegenspieler Janisch stellte Dompé beim Zurücklaufen direkt zur Rede, beide sahen für ir Verhalten die Gelbe Karte. Das Scharmützel ging da jedoch gerade erst los: Dompé zog das 19 Jahre alte FCN-Eigengewächs mit der berüchtigten "Too-Small"-Geste aus der NBA auf. Hierbei deutete der extrovertierte Angreifer an, dass Janisch "zu klein" für ihn sein, in dem er seine Hand in Richtung Boden senkte und Janisch anschaute.

"Du redest viel, aber die Wahrheit trifft hart"

Im weiteren Spielverlauf machte Dompé mit Janisch, was er wollte. Er gewann für einen Offensivspieler beeindruckende 85 Prozent seiner Zweikämpfe und initiierte zahlreiche gefährliche Aktionen im Nürnberger Strafraum. Doch anstatt seine Zahlen für sich sprechen zu lassen, ließ sich der 29-Jährige in einer Instagram-Story zu einer weiteren abfälligen Geste hinreißen. Dompé postete einen Screenshot eines Artikels des Portals "Clubfokus", indem Janisch vor dem Spiel angekündigt hatte, sich gegen Dompé "viel vorgenommen" und sich "gut vorbereitet" zu haben.

Mit den Worten "Du redest viel, aber die Wahrheit trifft hart" garnierte Dompé seinen Post und bezog sich dabei explizit auf Janisch. Eine Freundschaft zwischen den Beiden wird sich wohl nicht mehr entwickelt.