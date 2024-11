"Von der 1 bis 11 gut besetzt": Klose warnt vor Düsseldorf

Vor drei Spieltagen wäre das Heimspiel des 1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf das Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga gewesen. Doch zuletzt steckten beide Teams in einer Ergebniskrise. Trotzdem warnt Trainer Miroslav Klose sein Team vor der Fortuna.

Klose über Ergebniskrise: "Wir ärgern uns darüber"

Der Club hat seit vier Pflichtspielen nicht mehr gewonnen und dabei zwei Niederlagen (in Hoffenheim im Pokal und in Paderborn) kassiert. Dabei stimmte die Leistung der Franken in allen Spielen. "Wir ärgern uns darüber. Wenn wir es kritisch sehen, muss man sagen, drei Spiele ohne Sieg. Da ist die Performance egal", stellt Klose klar, der aber auch auf den Saisonbeginn hinweist. "Ich weiß, dass es am Anfang der Saison umgekehrt war. Da hätten wir uns eine Performance gewünscht, aber die Punkte waren da." Der Club rangiert derzeit auf Platz 11 in der Tabelle.

Klose warnt vor Düsseldorf: "Robuste und gefährliche Mannschaft"

Gegen Fortuna Düsseldorf soll die Ergebniskrise beendet werden, doch Klose warnt: "Das ist eine robuste und gefährliche Mannschaft. Da müssen wir dagegen halten und clever sein." Die Fortuna sieht er "von der 1 bis 11 gut besetzt". Das Team von Trainer Daniel Thioune, der jüngst seinen Vertrag langfristig verlängert hat, ist für Klose eine "sehr interessante Mannschaft", die zuletzt allerdings schwächelte.

In den letzten vier Spielen gingen die Rheinländer dreimal als Verlierer vom Platz und rutschten so vom Aufstiegsrelegationsplatz auf Rang sieben ab. Klose erwartet die Gäste am Sonntag in einer Viererkette. Wichtig sei es, den Spielfluss der Fortuna zu bremsen. "Wir wissen, dass, wenn sie ins Spielen kommen, das eine ganz gefährliche Mannschaft ist", warnt der 46-Jährige.

Goller fällt aus – FCN im Sondertrikot

Personell kann Klose am Sonntag aus dem Vollen schöpfen. Einzig Benjamin Goller wird nicht rechtzeitig fit. Den Offensivmann plagte zuletzt ein Magen-Darm-Infekt, weswegen er unter der Woche auch nur individuell trainieren konnte. Zusätzliche Motivation für das Heimspiel am Sonntag soll den Clubprofis ihre Arbeitskleidung geben.

Der FCN läuft gegen Düsseldorf mit einem Sondertrikot auf, das in Zusammenarbeit mit der Nürnberger Nordkurve entstanden ist und den Schriftzug "Eingetragener Verein" trägt. Doch Klose weiß auch, dass das Trikot allein sein Team nicht zum Sieg bringen wird. Dennoch gibt sich der Coach zuversichtlich: "Die Spieler freuen sich auf das Trikot und dementsprechend soll auch unsere Performance sein."