Fußball: 1860 erwartet erneut turbulente Mitgliederversammlung

Uneinigkeit über Konsolidierungskurs

Mit der Ausrichtung des Vereins und dessen Konsolidierungskurs ist Ismaik überhaupt nicht einverstanden. Erst vor Kurzem hatte er Geschäftsführer Michael Scharold scharf kritisiert und ihm bei der Etatplanung grobe handwerkliche Fehler vorgeworfen. Zudem missfiel Ismaik, dass die Namensrechte am Nachwuchsleistungszentrum an den Hauptsponsor, eine Versicherung, verkauft wurden. Der arabische Geldgeber erkennt beim bayerischen Geldgeber eine Nähe zum Präsidium um Reisinger, der die Abhängigkeit von Ismaik eindämmen will.

Die Mitgliederversammlung könnte wieder hitzig werden - und lang. Die Entlastungen des Präsidiums und des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2017/2018 sind Tagesordnungspunkt zehn, erst danach stehen die Wahlen an. Drittletzter offizieller Punkt ist ein Antrag des Präsidiums, einer Kapitalerhöhung zuzustimmen. Eine Beteiligungsgesellschaft soll dann dritter Gesellschafter werden. Ismaik rät davon ab. "Für mich ist dieser Verein eine Geldvernichtungsmaschine", schimpfte er. "Es ist alles undurchsichtig."

Quelle: dpa