LIVE am 22.08.2021

19.08.2021, 15:27 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Fürths Trainer Stefan Leitl zu Gast in Blickpunkt Sport

Er hat die SpVgg Greuther Fürth zurück in die Bundesliga gebracht: Am Sonntag (ausnahmsweise schon ab 21.40 Uhr!) ist Trainer Stefan Leitl zu Gast in Blickpunkt Sport. Außerdem zeigen wir die ersten Free-TV-Bilder von der Partie FC Bayern - Köln!