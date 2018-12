Fürths Trainer Buric plädiert für "Geduld und Verständnis"

Buric bescheinigte seiner Mannschaft, eine "bislang ordentliche Saison gespielt" zu haben. Mit 23 Punkten nach 17 Spieltagen liegen die Franken komfortabel im Tabellenmittelfeld, allerdings verloren sie vier der vergangenen fünf Partien. Der Trainer plädierte deshalb für "Geduld und Verständnis" beim Fast-Absteiger der vergangenen Saison. Der 54-Jährige will seiner Mannschaft nun wieder verdeutlichen, "wozu sie in der Lage" ist. Man wolle "positiv in die Rückrunde starten" und zu den "alten Stärken zurückkehren", sagte Buric.

Personelle Probleme bei Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth hat allerdings vor dem 18. Spieltag einige personelle Sorgen. David Atanga hat eine Grippe, Tobias Mohr muskuläre Probleme und Maximilian Wittek leidet unter Rückenbeschwerden. Zudem fehlt Verteidiger Mario Maloca wegen seiner fünften Gelben Karte. "Wir müssen sehen, wie wir das kompensieren", sagte Buric.

Sandhausen unter Druck

Nach sieben Spielen ohne Sieg belegt SV Sandhausen mittlerweile den Abstiegs-Relegationsplatz. Nur zwei Punkte trennen sie von Schlusslicht FC Ingolstadt. "Wir wollen mit einem positiven Gefühl in die Winterpause und dazu benötigen wir am Freitag (18.30 Uhr) einen Heimsieg gegen Greuther Fürth“, betonte daher SVS-Coach Uwe Koschinat.