13.11.2024, 18:12 Uhr Bildbeitrag

> Sport > Fürths neuer Trainer Siewert fordert von seinem Team Haltung

Fürths neuer Trainer Siewert fordert von seinem Team Haltung

Zuversicht – die versuchte Jan Siewert bei der Spielvereinigung Greuther Fürth heute auszustrahlen. Der 42-Jährige will den strauchelnden Fußball-Zweitligisten als Chef-Coach wieder in die Spur bringen. Am Nachmittag leitete er sein erstes Training.