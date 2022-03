Fürths Heimserie reißt mit Klatsche gegen RB Leipzig

Das fränkische Bollwerk ist durchbrochen. Nach sechs Spielen ohne Niederlage verlor die SpVgg Greuther Fürth am Sonntagabend wieder daheim am Ronhof. Champions-League-Aspirant RB Leipzig war beim 6:1 (4:1) letztlich zu stark für die Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga - es war auch in der Höhe ein verdienter Sieg. Den Mittelfranken fehlen nach drei schwächeren Wochenenden als Tabellenletzte mittlerweile wieder neun Punkte auf den Relegationsplatz.

Dabei war der Plan von Stefan Leitl eigentlich recht klar skizziert: "Für uns geht es um eine gute Kompaktheit und so lange wie möglich die Null hinten halten. Wir müssen aber selbst auch mutig Fußball spielen", sagte der Trainer der SpVgg Greuther Fürth Minuten vor dem Anpfiff bei Dazn.