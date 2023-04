Fürths Auswärtsfluch dauert an

Es bleibt dabei: Auswärts geht bei der SpVgg Greuther Fürth einfach nichts mehr zusammen. In Paderborn verlor das Kleeblatt schon das sechste Auswärtsspiel in Folge. Der letzte Punktgewinn (1:1 in Darmstadt) datiert vom 13. November 2022.

Ron Schallenberg brachte den SCP in der 13. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit war es dann ein Torwartfehler von Leon Schaffran, der Fürths insgesamt neunte Auswärtsniederlage der Saison besiegelte. Außerdem traf Sirlod Conteh für den Tabellenfünften. Die Treffer von Dickson Abiama (82.) und Branimir Hrgota (87.) kamen für die Mannschaft von Trainer Alexander Zorniger zu spät.

Bitterer Torwartfehler - Schlussspurt kommt zu spät

Die erste Halbzeit war von viel Mittelfeldgeplänkel geprägt. Torchancen gab es auf beiden Seiten wenige. Eine Standardsituation führte so zur Paderborner Führung - nach einer Ecke war Ron Schallenberg zur Stelle (13.) Auch auf der anderen Seite zappelte der Ball im Netz. Armindo Sieb (32.) brachte den Ball im Tor unter. Schiedsrichter Michael Bacher nahm den Treffer wegen eines vorangegangen Foulspiels im Mittelfeld aber wieder zurück.

In der zweiten Hälfte zog Paderborn die Zügel dann etwas an. Das 2:0 war aus ihrer Sicht trotzdem mehr als glücklich, denn Schaffran ließ einen harmlosen Freistoß von Florent Muslija durch die Finger rutschen. Das 3:0 (76.) brachte dann die endgültige Entscheidung - dachte man. Denn Fürth setzte durch Abiama und Hrgota zum Schlussspurt an. Mehr als das 2:3 sprang aber nicht mehr heraus.