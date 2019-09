Fürther Heimkatastrophe: Niederlage gegen den Tabellenvorletzten

70 Minuten waren im Fürther Ronhof gespielt, da gab es tatsächlich fast einen Grund für die Fürth-Anhänger, die Jubelgesänge auszupacken. Kiels Torwart Ioannis Gelios segelte an einer Ecke vorbei, Fürths Havard Nielsen köpfte Richtung Holstein-Tor. Auch wenn der Torerfolg ausblieb: Es war der erstet Torschuss des "Kleeblatts" in dieser Partie, immerhin ein Lebenszeichen war da.

Was sich bis dahin abgespielt hatte, kann man getrost als Tiefpunkt der bisherigen Fürth-Saison abhaken. Die Gäste zeigten sich angriffslustig und übernahmen in Franken mit mutiger und engagierter Spielweise schnell die Kontrolle. Die 1:0-Halbzeitführung für Kiel - Janni-Luca Serra traf nach 26 Minuten - war für Fürth noch schmeichelhaft. Holstein Kiel hätte bei neun (!) weiteren Torabschlüssen in Halbzeit eins durchaus höher führen können.

Doppelpack von Kiels Makana Baku

Das Erhöhen erledigten die Gäste dann in Durchgang zwei: Makana Baku sorgte mit zwei Treffern (49./61.) für die 3:0-Führung der Gäste. Von Fürth war weiter wenig zu sehen. Unter den Pfiffen der Fürth-Fans war Kiel in der Schlussphase dem 4:0 näher als Fürth dem Anschlusstreffer.

Statt dem möglichen Tabellenplatz vier rutschte das "Kleeblatt" mit elf Punkten auf Rang neun ab. Holstein Kiel verließ durch den "Dreier" die Abstiegsplätze und ist 15.