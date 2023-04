Fürther Fehler-Festival beim 0:2 gegen Heidenheim

Nach dem bedenklichen Auftritt in Rostock vor einer Woche musste sich die SpVgg Greuther Fürth auch Aufstiegsaspirant Heidenheim geschlagen geben. Das Team von Trainer Alexander Zorniger verlor nach zwei individuellen Fehlern mit 0:2. Es war die erste Heimniederlage seit dem 5. Spieltag.

Michalskis Slapstick-Einlage

Die Fürther kamen denkbar schlecht in die Partie und lagen nach sieben Minuten bereits hinten. Kleeblatt-Verteidiger Damian Michalski unterschätzte einen hohen Ball der Heidenheimer. Unter Druck versuchte er Torhüter Linde anzuspielen, traf mit seinem gelupften Zuspiel den Pfosten. Den Abpraller verwandelte Heidenheims Kleindienst zu seinem 23. Saisontreffer (7.). Acht Minuten später brachte er den Ball aus kürzester Distanz nicht über die Linie. Trainer Zorniger erlöste Hadadi und Michalski und brachte Jung und John. Danach wurde es besser. Die beste Fürther Gelegenheit vergaben Abiama (36.) und Meyerhöfer (40.).

Auch Linde patzt

Zu Beginn der zweiten Hälfte sorgte wieder ein Fürther Fehler für das 2:0 der Gäste. Diesmal verdribbelte sich Torwart Linde gegen Kleindienst und Jan-Niklas Beste musste nur noch ins leere Tor einschieben (51.). Fürth bäumte sich nochmal auf und hatte durch Hrgota die beste Gelegenheit. Doch sein Schuss konnte Föhrenbach gerade noch vor der Linie per Kopf klären (69.). Zu Beginn der Schlussphase verteilte das Kleeblatt, das dritte Geschenk an die Gäste, das Kleindienst diesmal aber nicht annahm und an Linde scheiterte. So blieb es am Ende bei der zweiten Niederlage in Folge für die Gastgeber.