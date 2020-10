Fürther Befreiungsschlag: Sieg beim Tabellenzweiten Kiel

So wie die Spielvereinigung in Kiel auftrat, konnte man sich nur verwundert die Augen reiben: Wie konnte es geschehen, dass dieses Team in den vergangenen 14 Partien saisonübergreifend nur einen Sieg einfahren konnte und im Tabellenkeller steht?

Kiel kam zwar etwas motivierter und offensiver aus der Kabine. Die dickste Chance in der zweiten Halbzeit hatte aber erneut Fürth. Marco Meyerhöfer scheiterte aber im Eins-gegen-eins an Kiel-Keeper Ioannis Gelios. Den "Kleeblättlern" war anzumerken: Diese drei Punkte wollten sie sich nicht mehr nehmen lassen.

Nielsen sorgt für Fürths drittes Tor

Nach einer Stunde erhöhte Havard Nielsen auf 3:0 per Kopf nach einem Freistoß (60.) und minutenlangem Check des Video-Schiedsrichters auf mögliches Abseits. Kiel konnte zwar durch Alexander Mühling noch auf 1:3 verkürzen (65.).

Kiel in der Schlussphase nur noch mit zehn Mann

Doch mussten die Hausherren die Schlussphase in Unterzahl bestehen. Fabian Reese musste nach einem gestreckten Bein Richtung Mergim Mavraj mit "Rot" vom Platz (72.). Trotz Unterzahl drängte Kiel weiter auf den Anschlusstreffer.

Doch die Fürther, die in den letzten Minuten vor allem auf ihre Defensive vertrauten und bei Kontern durchaus Chancen auf das 4:1 hatten, schaukelten die Führung souverän über die Zeit.