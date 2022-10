Fürther Befreiungsschlag für Zorniger "kein Trainersieg"

Nach dem ersten Sieg gefalle es ihm "noch besser" als bei der Ankunft bei der SpVgg Greuther Fürth, sagt Zorniger zu seinem Auftakt nach Maß mit dem 1:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld. Lob wolle er dafür aber noch nicht hören. Wenn er "eine sechswöchige Vorbereitungszeit gehabt hätte", dann könnte er "jetzt philosophieren, was wir geändert oder umgestellt haben". "Nach vier Tagen" ziehe er sich aber "diesen Schuh nicht an", sagt Zorniger.

Zorniger setzt auf die "tolle und junge Truppe"

Dabei hatte er aber allein durch seinen Aufstellungscoup einen wertvollen Impuls gegeben. Er gab dem Youngster Armindo Sieb das Vertrauen - und der schoss mit seinem Zweitligator den Siegtreffer. Für Zorniger zeigt das aber nur, dass Fürth "eine tolle und junge Truppe" habe. Und dass er - wenn auch auf seine ganz eigene Art - mit den Youngsters bestens zurecht kommt.

Frotzeleien über die Youngsters und ihre Playstation

Der Generationenunterschied ermögliche es ihm nämlich, die Jungen auch immer wieder einmal "ein bisschen zu triezen". Vor allem, wenn es um "Technik dieser Zeit" wie die Playstation geht. Mit der steht der Coach nämlich ein bisschen auf Kriegsfuß. "Das ist so gar nicht meines. Ich glaube, sie hat die Fähigkeit, zu kommunizieren, massiv eingeschränkt", gibt er zu bedenken. Dementsprechend frotzelt er mit seinen Youngsters gerne: "Sie erzählen mir, wie es geht. Und ich sage, was ich davon halte: Das macht Spaß".

Direkt, aber nicht mehr so streng

Zorniger ist ein Mann deutlicher Worte, "an denen man sich klar orientieren kann". Direktheit sei "schon eine seiner Merkmale." Ganz so streng wie in seiner Anfangszeit als Coach geht es aber nicht mehr zu bei ihm.

Die Zeit in Dänemark, in Zypern und in Stuttgart habe ihn durchaus verändert. Er sei zwar "immer noch sehr überzeugt" von sich selbst. Dieses "Muss unbedingt"-Gefühl habe er aber ein bisschen herausgenommen. Stattdessen setzt er mehr auf das Feedback von den Spielern und seinem Staff. Auch die Familie gebe ihm ein großes Stück mehr Gelassenheit. Schließlich sei es eine unruhige Zeit, die Besonnenheit erfordert: "Wir leben ohnehin in einer richtigen Scheißwelt zur Zeit, wo du nicht genau weißt, in welche Richtung es geht".