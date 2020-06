Gebürtiger Nürnberger beschert Fürth 1:0-Sieg im Frankenderby

In einem von beiden Seiten aus offen geführten Derby zeigten sich beide Mannschaften zweikampfstark, aber auch mit offensiven Ansätzen. Ein Rechtsschuss von Club-Kapitän Hanno Behrens (4.) ging links knapp am Kasten von Sascha Burchert vorbei. Kurz danach hielt Fürths Keeper einen nicht optimal platzierten Kopfball von Robin Hack (7.). Dessen nächsten Versuch aus 20 Metern (18.) lenkte Burchert mit den Fingerspitzen über die Querlatte.

Der 1. FC Nürnberg wirkte in der Folge eine Spur zielstrebiger als die Kleeblätter. So brachte Tim Handwerker (28.) eine Flanke in die Mitte, die Fürths Abwehrchef Mërgim Mavraj beim Klärungsversuch über den Schlappen rutschte, aber nur ins Toraus kullerte. Im Anschluss konzentrieren sich beide Mannschaften wieder auf die Zweikampfführung. Dementsprechend blieb es bis zum Pausenpfiff beim torlosen Remis.

Ausgerechnet Raum trifft zum 1:0 für Fürth

Nach dem Wechsel wieder der Club: Halbrechts landete die Kugel (49.) bei Enrico Valentini, der völlig freie Bahn in den Sechzehner hatte, seinen Rechtsschuss aber haarscharf am langen Eck vorbei zimmerte. Fürth zeigte sich offensiv lange Zeit ausschließlich bei Standardsituationen. Doch nach einem der wenigen gezielten Angriffe zappelte die Kugel im Club-Tor: David Raum lauerte völlig frei im Strafraum und köpfte aus kurzer Distanz (56.) ein zum 1:0 - ausgerechnet ein gebürtiger Nürnberger.

Club bleibt trotz vollem Wechselkontingent ohne Treffer

Ab diesem Zeitpunkt hatten die Kleeblätter die Partie an sich gerissen, der Club wirkte zunehmend verunsichert. Daniel Keita-Ruel kämpfte sich nach einem harten Zweikampfeinsatz mit einem Kopfverband weiter durch die Partie. FCN-Trainer Jens Keller schöpfte sein Wechselkontingent zwar restlos aus, allein in der Schlussphase brachte er vier neue Spieler. Trotzdem brachten diese zu wenig Bälle vor das Tor der Fürther.

Obwohl am Ende sogar Torhüter Christian Mathenia nach vorne stürmte, blieb es bei der Niederlage, die den 1. FC Nürnberg noch näher an die Abstiegsplätze heranrückt. Der SV Wehen Wiesbaden liegt nach seinem Sieg in Kiel auf dem Relegationsplatz nur noch zwei Zähler von den Franken entfernt. Und der Karlsruher SC auf dem ersten Abstiegsrang und drei Punkten Abstand auf die Franken, hat gegen den VfB Stuttgart am Sonntag (14.6.2020) noch die Möglichkeit, Boden gutzumachen.