Bundesliga: Fürth will gegen Bochum Auswärtsfluch besiegen

Am 25. Spieltag soll es endlich klappen: Die SpVgg Greuther Fürth will am Samstag gegen den VfL Bochum (ab 15.30 Uhr in der Radio-Livereportage) den ersten Auswärtssieg in dieser Saison einfahren. Trainer Stefan Leitl glaubt fest an sein Team: "Ich habe maximales Vertrauen und eine große Überzeugung, dass wir drei Punkte in Bochum holen."

Während die Fürther seit fünf Heim-Spieltagen ohne Niederlage sind, läuft es auswärts weniger rund: In dieser Saison konnte die Leitl-Elf nur einen Punkt aus zwölf Partien holen.

Leitl: "Sind deutlich stabiler"

Der Coach sieht aber die ansteigende Formkurve seiner Mannschaft mit neun Punkten aus den bisherigen sieben Spielen der Rückrunde. "Wir sind deutlich stabiler", sagte er mit Blick auf die schwache Hinrunde. "Was uns fehlt, sind die Auswärtspunkte. Damit wollen wir am Samstag anfangen."

Der Rückstand auf Relegationsplatz 16 liegt bei neun Punkten. Das ist eine Menge. Für Leitl hängt der Ausgang der Partie in Bochum in erster Linie von der eigenen Leistung ab. Über allem würden Intensität und Leistungsbereitschaft stehen. "Wir müssen clever Fußball spielen", forderte Leitl zudem.

Bochum ist ein gereizter Gegner

Die Fürther treffen nun auf einen etwas gereizten Gegner. Bochum war am Mittwoch erst im DFB-Pokal durch ein Gegentor in der letzten Minute der Verlängerung im Viertelfinale ausgeschieden. "Wir haben das Spiel abgehakt. Die Mannschaft brennt auch darauf, die Woche positiv zu beenden", sagte Trainer Thomas Reis. "Wir spielen eine tolle Saison und wollen die Saison krönen mit dem Klassenerhalt. Wir sind zusammengeschweißt und auch das wird uns nicht umwerfen."