Fürth will die Sucht nach mehr Punkten befriedigen

"Wir wollen mehr, von Woche zu Woche", verspricht Buric. Die Wunden sind geleckt, die individuellen Fehler besprochen. Jetzt "wollen wir am Freitag (18.30 Uhr) zeigen, was wir können." Am Ende muss die Mischung zwischen Abwehr und Angriffsleistung stimmen, wenn das Endergebnis passen soll. "Wir hatten ein schweres Programm mit Auswärtsspielen, wir hatten alle diese Topmannschaften und haben gesehen: Wir konnten mithalten", analysiert der Kleeblatt-Coach optimistisch.

Oenning als neuer Coach auf der Bank

Als Tabellenvorletzter will natürlich auch Magdeburg unbedingt punkten, um den Rückstand nicht weiter anwachsen zu lassen. Mit dem früheren Nürnberger Coach Michael Oenning an der Seitenlinie, soll der Weg aus dem Tabellenkeller gelingen. Gegen Fürth sitzt der 53-Jährige im ersten Pflichtspiel für die Magdeburger auf der Bank. Er habe "sehr viel Erfahrung, er war in der Bundesliga, ist aufgestiegen mit Nürnberg, war im Ausland bei einer Top-Mannschaft. Er ist ein Trainer mit einer gewissen Spielphilosophie, das wird schon spannend", glaubt Buric, der auch Oennings Vorgänger Jens Härtel lobt.

"Die Art und Weise, wie die Mannschaft bisher Fußball gespielt hat, war richtig gut. Nur die Ergebnisse haben das nicht widergespiegelt", so Buric. "Jetzt kommt Magdeburg mit einem neuen Trainer und auch neuem Selbstvertrauen, es kommt ein kleines Enigma". Im Duell mit den Gästen aus Sachsen-Anhalt kann Buric fast aus dem Vollen schöpfen. Fehlen wird nur der gesperrte Maximilian Sauer.