Fürth verwandelt gegen Bochum ein 0:2 zum 2:2

Bochum begann aktiver als die Franken und kam in der fünften Minute erstmals gefährlich vor das Fürther Tor. Sascha Burkert konnte den Schuss von Chung Yong Lee aber wegfausten. Bei der nächsten Gelegenheit durch Tom Weilandt (11.) warf sich der Fürther Keeper mutig dazwischen. Kurz darauf humpelte Maximilian Sauer angeschlagen vom Platz, für ihn brachte (12.) Trainer Daniel Buric den Routinier Marco Caligiuri. Bis auf wenige Entlastungskonter wie von Daniel Keita-Ruel (18.) war von den Kleeblättern wenig zu sehen. Bochum nutzte aber seine Möglichkeiten bis zur 30. Minute auch nicht, Tim Hoogland zielte weit über den Fürther Kasten.

Fürths Abwehr zweimal ausgehoben

In der 37. Minute rappelte es im Kasten der SpVgg: Bochum bekam nach einem eigentlich schwach getretenen Freistoß den Ball zurück und servierte den über die gesamte Fürther Abwehr hinweg auf Robert Tesche, der nur noch eindrücken musste. In der ersten Minute der Nachspielzeit legten die Gäste nach: Lukas Hinterseer traf zum 2:0. Der Treffer war hervorragend herausgespielt seitens des VfL: Danilo Soares legte mit einem Hackentrick von der Seitenauslinie ab auf Sam, der perfekt in die Mitte flankte. Begünstigt wurde der Treffer allerdings auch durch arge Nachlässigkeiten der Fürther Abwehr: Vor allem Mario Maloca ließ Hinterseer viel zu viel Platz.

"Für mich ist es unerklärlich, was wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, die haben wir verschenkt." Fürth-Trainer Damir Buric

Anschlusstreffer und Last-Minute-Ausgleich

In der zweiten Halbzeit stemmten sich die Kleeblätter erfolgreich gegen die drohende Niederlage. Tobias Mohr zeigte eine schöne Flanke (46.) in den gegnerischen Strafraum und Green (49.) prüfte Manuel Riemann aus 20 Metern. Lukas Gugganig köpfte die Kugel nach einem Eckball (53.) einen Meter am Tor vorbei. Kurz darauf (56.) machte er es entschieden besser und erzielte den Anschlusstreffer. VfL-Keeper Riemann musste herauslaufen, um einen gefährlichen Lauf (65.) von David Atanga zu verhindern. Hoogland warf sich bei einem starken Volleyschuss von Keita-Ruel (72.) artistisch in die Bahn und blockte die nächste Großchance der Franken. In der Nachspielzeit (90. +1) gelang Fürth doch noch der Ausgleichstreffer durch Keita Ruel.

Kabinenpredigt in der Halbzeitpause