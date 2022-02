Fürth-Verteidiger Bauer wechselt ablösefrei nach Augsburg

Es hatte sich länger angedeutet, nun ist alles klar. Maximilian Bauer wird seinen auslaufenden Vertrag bei der SpVgg Greuther Fürth nicht verlängern und wechselt zum FC Augsburg. Der 21-Jährige kam 2014 nach Fürth und stieß 2018 zu den Profis vor. Seitdem hat sich der U21-Nationalspieler zum Stamm-Innenverteidiger entwickelt.

Azzouzi: "sehr, sehr schade"

"Für uns ist die Entscheidung sehr, sehr schade und ich bin auch persönlich sehr traurig darüber", kommentierte der Fürther Geschäftsführer Rachid Azzouzi die Entscheidung. "Wir bemühen uns schon sehr lange darum, den Vertrag zu verlängern. Maxi wurde von uns ausgebildet, hat von uns das Vertrauen geschenkt bekommen und ist hier sogar zum U21-Nationalspieler gereift. Maxi ist ein toller Junge und deshalb wünschen wir ihm auf seinem Weg natürlich auch nur das Beste."

Bauer unterschreibt Fünf-Jahres-Vertrag

Auch Bauer zeigt sich mit Blick auf den Abschied am Ende der Saison wehmütig: "Acht Jahre sind eine sehr lange Zeit und ich bin allen, die mich in dieser Zeit begleitet haben, enorm dankbar für ihre Unterstützung. Die Verantwortlichen beim Kleeblatt haben sich lange und sehr intensiv bemüht zu verlängern, aber ich habe mich für diesen neuen Schritt am Saisonende entschieden", so Bauer.

Bauer unterschreibt in Augsburg einen Fünf-Jahres-Vertrag. Ob der Innenverteidiger nach seinem Wechsel von den abstiegsgefährdeten Fürthern nach Augsburg auch in der kommenden Saison Erst-Liga-Fußball spielen wird, ist ungewiss. Auch der FCA steht derzeit auf Platz 16 und steckt tief im Abstiegskampf.

Reuter lobt Bauers Entwicklung

"Wir haben seinen Werdegang vom Nachwuchsspieler zum Bundesligaprofi bei der SpVgg Greuther Fürth in den letzten Jahren intensiv verfolgt und sind überzeugt, dass er seine Entwicklung bei uns erfolgreich fortsetzen wird", sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA.