Fürth vergibt Elfmeter und verliert mit 0:1 in Heidenheim

Trotz zahlreicher Einschussmöglichkeiten stand es bis zur Halbzeit 0:0. Die SpVgg hatte in der 7. Minute die große Chance auf 0:1 zu stellen, Maximilian Wittek versagten allerdings die Nerven beim Hand-Elfmeter. Er schoss am rechten Pfosten vorbei. Danach drehte Heidenheim auf. Robert Leipertz (9.) knallte die Kugel erstmals ans Aluminium. In der 24. Spielminute traf er erneut das Gestänge. Konstantin Kerschbaumer verfehlte (32.) das leere Tor. Fürths Keeper Sascha Burchert musste (45.) gegen Niklas Dorsch per Grätsche klären.

Rote Karte und das 2:0 zurückgenommen

In der zweiten Hälfte ging das Scheibenschießen weiter. Burchert parierte einen strammen Schuss von Tim Kleindienst (54.) mit den Fingerspitzen. Dessen Kopfball zappelte wenig später (63.) dann doch im Kasten der Kleeblätter. Nielsen hatte (73.) aus acht Metern den Ausgleich auf dem Fuß, verfehlte aber knapp. Patrick Mainka grätschte (80.) ans Außennetz. Fast hätte Fürth die Partie in Unterzahl zu Ende spielen müssen. Doch Schiedsrichter Frank Willenborg nahm die Rote Karte gegen Tobias Mohr nach Sichtung der Videobilder zurück und "begnadigte" ihn zu einer Gelben Karte. Nochmals auf den Monitor blickte der Referee in der Nachspielzeit: Da annullierte er (90. +1) das 2:0 für Heidenheim durch den eingewechselten Jonas Föhrenbach.