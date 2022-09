Fürth und der Ronhof: Eine Verbindung für die Ewigkeit

Erschließung, Bau und Eröffnung im Jahr 1910

Das Gelände wurde 1910 der damals noch selbständigen Marktgemeinde Ronhof für 60.000 Reichsmark abgekauft. Beim Einweihungsspiel am 11. September 1910 gegen den amtierenden Deutschen Meister Karlsruher FV waren rund rund 8.000 Zuschauer dabei.

Die goldenen Zwanziger

Nach dem Ersten Weltkrieg wurden weitere Grundstücke dazugekauft und das Stadion ausgebaut. Dadurch entwickelte sich der Sportpark um 1920 zum größten Sportgelände des Deutschen Reiches.

In dieser Zeit gehörte die SpVgg Fürth zur deutschen Fußballspitze - der Ronhof war in dieser Zeit stets prall gefüllt. Im Jahr 1926 feierte die SpVgg nach einem 4:1-Sieg über Hertha BSC Berlin in Frankfurt die zweite Deutsche Meisterschaft. Der dritte und vorerst letzte Titel folgte im Jahr 1929.

Verfall und Verkauf

Nachdem im Jahr 1963 die Bundesliga gegründet wurde, spielte die SpVgg meist unterklassig. Das Stadion verfiel und wurde 1983 an den Zirndorfer Spielwarenfabrikanten Horst Brandstätter verkauft.

Zusammenschluss zweier Vereine bringt Schwung

Erst 1996 kam durch den Zusammenschluss mit der Fußball-Abteilung des TSV Vestenbergsgreuth neues Leben in den Ronhof. Ein erster Umbau wurde in Angriff genommen. Der Aufstieg in die Zweite Bundesliga feierte die SpVgg Greuther Fürth im Jahr 1997 bereits im erneuerten Stadion. 1999 entstand die Südkurve und, erstmals in der Geschichte des Ronhofs, wurde ein Flutlicht installiert.

Heimat der Kleeblätter

Seit 2010 ist das komplette Stadion in den Vereinsfarben weiß-grün bestuhlt, die Gegengerade trägt den Schriftzug "Kleeblatt". 2016 wurde eine Haupttribüne gebaut und das Stadion in "Sportpark Ronhof" umbenannt. 16.626 Zuschauer finden heute dort Platz.