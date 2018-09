Fürth spielt nach "einer Mütze Schlaf" in Dresden

Die kurze Vorbereitungszeit in der englischen Woche verlangt den Verantwortlichen bei der SpVgg so manches Imrovisationstalent ab. "Ich bin gespannt auf die Nachmittagseinheit“, sagte der Coach vor den ersten Schritten in der Vorbereitung auf das Spiel in Dresden (Sonntag, 13.30 Uhr). Zudem stellt er sich die Frage, "wie viele Themen man in zwei Trainingseinheiten mit der Mannschaft" abarbeiten könne. Auch bezüglich der Aufstellung herrscht noch Rätselraten: Ob es einige Wechsel in der Kleeblatt-Elf geben wird, wollte Buric nicht ausschließen.

"Schweres Spiel" gegen Tabellen-Nachbarn Dresden

Fest steht aber, dass der Kleeblatt-Trainer "ein sehr schweres Spiel erwartet". Demnach stehen die Dresdner "auch zuhause sehr kompakt, haben ein erfahrenes Team und vorne einen sehr schnellen Spieler mit Kone." Außerdem gehören die Sachsen wie auch Fürth zu den vier Mannschaften mit bisher zwölf Punkten, die nur einen Zähler von einem Aufstiegsplatz entfernt sind. An diesem achten Spieltag entscheidet sich also auch, wer den Kontakt zur Spitze halten kann.