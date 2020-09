Fürth spielt auch im Erzgebirge nur remis

Fürths Sebastian Ernst brachte die Gäste nach sechs Spielminuten nach einem dicken Fehler in der Aue-Abwehr in Führung. Aue, das mit einem 3:0 gegen die Würzburger Kickers stark in die Saison gestartet war, kam durch Florian Krüger (23.) zum Ausgleich. Zum Auftakt der neuen Saison am vergangenen Wochenende war Fürth zu Hause gegen den VfL Osnabrück ebenfalls nicht über ein 1:1 hinaus gekommen.

Ein zu kurzer Rückpass in den Strafraum von Dimitrij Nazarov sorgte für den Auer Fehlstart. Havard Nielsen nahm den Ball auf, legte quer zu Ernst, der problemlos ins leere Tor einschob. Auf der Gegenseite nutzte Krüger nach einer Ecke ein Durcheinander im Fürther Strafraum zum Ausgleich nutzte.

Ernst (47.) und Jamie Leweling (86.) hatten die größten Chancen auf den Fürther Siegtreffer, schossen jedoch übers Tor. Aue beschränkte sich auf lange Bälle in die Spitze und strahlte nur selten Gefahr aus.