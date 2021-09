Fürth setzt im Kellerduell gegen Hertha BSC auf die Defensive

Nur ein Punkt aus den ersten vier Spielen, elf Gegentore und erst zwei eigene Treffer. Die Rückkehr der SpVgg Greuther Fürth in die Bundesliga läuft holprig an. Die Freude am Fußball scheint Coach Stefan Leitl trotzdem noch nicht verloren zu haben: "Für mich ist das Wochenende ein Festtag. Ich arbeite die Woche hart, um am Wochenende ein Fußballspiel absolvieren zu dürfen", sagte Leitl vor dem Spiel. Und auch das Duell am Freitag im Berliner Olympiastadion (Ab 20.30 Uhr in der Radio-Livereportage und im Liveticker) ist für den Aufstiegs-Trainer ein Highlight: "Flutlicht-Spiel, guter Platz. Was willst du mehr? Wir freuen uns darauf."

Das Duell gegen den Tabellen-Sechzehnten aus Berlin ist für ihn eine gute Chance, um früh in der Saison das Punktekonto für den Abstiegskampf aufzubessern. Helfen sollen dabei die vier Neuzugänge, die spät in der Transferphase nach Fürth kamen und am vergangenen Spieltag für die Franken debütierten.

Leitl: "Die Kugel auch mal aus dem Stadion schlagen"

Besonders Sebastian Griesbeck im defensiven Mittelfeld und Innenverteidiger Nick Viergever sollen den Franken in der Verteidigung die Stabilität geben, die zuletzt vermisst wurde. "Wir haben in den letzten beiden Auswärtsspielen acht Tore bekommen", sagte Leitl und ließ durchblicken, wie das Spiel der Fürther in nächster Zeit aussehen könnte: "Wir müssen in der eigenen Hälfte keinen Schönheitspreis gewinnen. Da zählt's, die Kugel auch mal aus dem Stadion zu schlagen. Defensiv stehen, das muss die Basis sein", so Leitl.

Fokus auf Defensive

Doch nicht nur die Defensive bereitet den Fürthern Sorgen. Auch am anderen Ende des Spielfelds hat der Aufsteiger bislang Probleme. Erst zwei Toren gelangen ihnen in dieser Saison. Leitl ließ durchscheinen, dass in den vergangenen Trainingseinheiten der Fokus dennoch auf der Verteidigung lag: "Das Spiel im letzten Drittel ist die Königsdisziplin im Fußball. Offensiv haben wir aber schon eine Idee, wie wir uns in der gegnerischen Hälfte verhalten wollen", so der Fürth-Coach.

Hertha-Abwehr mit Verletzungssorgen

Den Mittelfranken könnte am Freitag entgegenkommen, dass sie mit der Hertha nun einen Gegner vor sich haben, der ebenfalls Probleme in der Verteidigung hat. Mit elf Gegentreffern haben die Berliner, gemeinsam mit Fürth, die meisten Gegentore der Liga kassiert.

Durch die Verletzungen von Jordan Torunarigha und Lukas Klünter ist die Abwehr im Duell gegen Fürth zusätzlich geschwächt. Aller Voraussicht nach stehen Hertha-Trainer Pal Dardai, der zuletzt mir Dreierkette spielen ließ, in der Innenverteidigung nur Dedryck Boyata, Niklas Stark und der 17-jährige Jugendspieler Linus Gechter zur Verfügung.

Auch Hertha zuletzt mit Defensiv-Fußball

Kein Wunder also, dass sich auch die Hertha zuletzt besonders auf das Verteidigen konzentriert hatte. Beim 3:1-Auswärtssieg in Bochum hatten die Berliner eine Ballbesitz-Quote von nur 33 Prozent. Eine Entwicklung, die selbstverständlich auch Leitl nicht entgangen ist: "Sie haben ihr Spiel umgestellt und den Bochumern den Ball gegeben. Ich weiß nicht, ob sie am Wochenende die gleiche Herangehensweise haben werden oder im eigenen Stadion doch ein bisschen offensiver spielen."

So oder so: Ein Offensiv-Spektakel darf man am Freitag im Duell des Tabellen-16. gegen das Ligaschlusslicht wohl eher nicht erwarten.