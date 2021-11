Fürth nach Hoffenheim-Pleite: "Nicht bundesligatauglich"

"Drei Tore müssen zu einem Sieg reichen", jammerte Leitl, nachdem sich sein Team trotz erstmaliger Heim-Führung in dieser Saison und insgesamt drei erzielten Treffern gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Ende doch mit 3:6 (1:2) geschlagen geben musste.

Fürth-Geschäftsführer Azzouzi: "Zu viel Gegentore"

Auch Spielvereinigung-Geschäftsführer Rachid Azzouzi war bedient: "Jede Niederlage fühlt sich scheiße an, die auch. Sechs Gegentore zu Hause sind einfach zu viel."

"Ich bin sehr angefressen heute, weil wir als Spielvereinigung drei Tore in einem Bundesliga-Spiel erzielen, dann muss es reichen, drei Punkte zu holen." SpVgg Greuther Fürth-Trainer Stefan Leitl

Leitl will "die Finger in die Wunde legen"

Besonders hart ging der Fürther Trainer mit seiner Hintermannschaft ins Gericht: "Wenn du dich gerade in der Abwehrkette so präsentierst, reicht es einfach nicht." Leitl kündigte nach der elften Niederlage an, den Finger "brutal" in die Wunde zu legen und die Defizite deutlich anzusprechen.

"Zum jetzigen Zeitpunkt nicht bundesligatauglich"

Bei der Ankündigung blieb es aber nicht. In Anbetracht der zahlreichen Gegentore sprach der "schon sehr angefressene" Coach seiner Mannschaft die Tauglichkeit für Deutschlands höchste Fußballliga ab.

"Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht bundesligatauglich, wenn du so viele Gegentore kassierst", urteilte er. Die vielen Fehler in der Defensive könne er nicht wirklich erklären: "Einen Ansatz habe ich jetzt keinen."

"Mentale Kapazität wie in der 2. Liga"

Leitl hat nur eine vage Vermutung: Vielleicht liege es an der "mentalen Kapazität" einiger Spieler, "die mit dem im Vergleich zur 2. Bundesliga deutlich schnelleren Spiel noch nicht" zurecht kämen. Einzig und allein Torhüter Marius Funk nahm der Trainer von seiner Generalkritik an der Defensive heraus.

Hoffnung auf die Rückkehr der verletzten Verteidiger

Eine Hoffnung bleibt dem Ciach noch: Der 44-Jährige baut auf die schnelle Genesung der verletzt fehlenden Innenverteidiger Nick Viergever, Gideon Jung und Justin Hoogma.