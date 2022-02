Nach 1:1 gegen Köln: Fürth auf dem Weg zur Heimmacht

Nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln dürfte bei der SpVgg Greuther Fürth in dem ein oder anderen Kopf doch wieder das Rechnen beginnen. Eigentlich war Fürth Mitte der Saison schon sicher abgestiegen, da war sich Fußball-Deutschland einig. Doch nun keimt in Fürth doch eine zarte Hoffnung auf den Klassenerhalt.

Acht Punkte sind es aktuell auf den FC Augsburg und somit auf einen Relegationsplatz. Acht Spiele bleiben noch. Und die Formkurve ist klar auf Seiten der Fürther: In den letzten acht Spielen holten sie zehn Punkte, die anderen Abstiegskandidaten Stuttgart und Augsburg nur zwei (VfB) und fünf (FCA).

Furioser Beginn in Fürth

Von Abtasten war keine Spur. Der 1. FC Köln und die SpVgg Greuther Fürth gingen mit offenen Visieren in diese Begegnung. Branimir Hrgota eröffnete in der vierten Minute das Chancenfeuerwerk, setzte es in der sechsten fort - Zweimal klärten Kölner Verteidiger im letzten Moment und verhinderten eine frühe Fürther Führung.

Jan Thielmann, Anthony Modeste und Salih Özcan setzten die furiose Anfangsphase auf der Gegenseite fort. Für Fürth war es ein ungenauer Abschluss, Torhüter Andreas Linde und Aluminium - nach einem sehenswerten Hacken-Abschluss von Özcan - die eine Kölner Führung verhinderte.

Kölner Glückstreffer zur Führung

Auch wenn den Fürther Angriffs-Aktionen oft die letzte Präzision fehlten, traten die Mittelfranken mit Selbstvertrauen auf. Ein Selbstvertrauen, dass sich der Verein in den vergangenen Wochen erarbeitet hat, in denen sie vom Krisen-Klub zu einem ernsthaften Bundesligisten wurden. Indem sie die Tasmania-Berlin-Vergleiche hinter sich ließen und sogar der ein oder andere Fürther Spieler heimlich vom Klassenerhalt träumen dürfte.

Die Fürther kamen deutlich besser in die zweite Halbzeit - doch hatten wieder einmal Pech. Es war eine Hereingabe von Kölns Florian Kainz, die erst von Thielmann verpasst, dadurch erst richtig gefährlich und schließlich zur 1:0-Führung vom 1. FC Köln wurde (53.).

Griesbeck trifft nun auch ins gegnerische Tor

Doch Leitls Team agierte weiter mutig, blieb weiterhin die klar dominierende Mannschaft in der zweiten Halbzeit und kam immer wieder gefährlich vor das Kölner Tor. Einzig die letzte Konzentration oder Präzision fehlten. Immer wieder versprangen den Fürther Offensiv-Kräften die Bälle oder sie fanden den letzten Passempfänger nicht.

Sebastian Griesbeck erlöste schließlich seine Mannschaft. Der Innenverteidiger, der in dieser Saison bislang nur zweimal ins eigene Tor getroffen hatte, stieg nach einer Ecke von Luca Itter am höchsten und köpfelte wuchtvoll ins Tor zum 1:1 Ausgleich (69.).

Auf dem Weg zur Heimmacht?

Fürth dominierte den Rest der Partie, Köln rettete das Unentschieden über die Zeit. Doch auch wenn die SpVgg nach diesem 1:1 enttäuscht sein dürfte, ist das Auftreten der Mannschaft und die Formkurve Grund genug für Selbstvertrauen. Besonders zuhause überzeugte Fürth zuletzt. Seit sechs Spielen haben die Mittelfranken nun nicht mehr im Sportpark Ronhof verloren - und schieben sich damit zumindest in der Heimtabelle am VfB Stuttgart vorbei auf Tabellenplatz 17.

Doch um das Wunder vom Klassenerhalt tatsächlich zu packen, muss das Team von Leitl nun auch endlich auswärts punkten. Hier holte Fürth bislang nur einen einzigen Punkt - und die nächsten Heimgegner heißen RB Leipzig und SC Freiburg.