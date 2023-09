Fürther Fehlstart perfekt: 1:3-Pleite gegen Hannover

Das Wiedersehen mit Ex-Trainer Stefan Leitl lief für die SpVgg Greuther alles andere als gut. Hannover 96 ließ dem Team von Alexander Zorniger kaum Zeit zum Atmen und gewann verdient mit 3:1. Fürth geht mit nur vier Punkten nach fünf Spieltagen als 13. in die Länderspielpause.

Fürth liegt zur Pause 0:2 zurück

Dabei hatte das Kleeblatt nach dem 0:5-Debakel bei Hertha BSC so auf einen Befreiungsschlag gehofft und auf die Heimstärke gesetzt. Doch schon zur Halbzeit lag Hannover 96 mit 2:0 vorne - nicht unverdient, denn die Gäste spielten von der ersten Minute an sehr offensiv. Die Fürther kamen kaum aus der eigenen Hälfte heraus. In der 16. Minute erzielte Nicolo Tresoldi nach einem Angriff wie aus dem Lehrbuch den Führungstreffer für die Niedersachsen. Nur fünf Minuten später erhöhte Derrick Köhn mit einem Traumtor auf 2:0.

Kurzes Aufbäumen der Fürther

Die Kleeblätter versuchten den Weg zurück ins Spiel zu finden, doch ihnen fehlte das Tempo, um auch mal für Gefahr zu sorgen. Hannover kontrollierte die Partie und zeigte sich auch in den Zweikämpfen entschlossener als die Franken. Erst kurz vor der Pause kamen die Hausherren besser ins Spiel: Ron-Robert Zieler parierte Branimir Hrgotas Kopfball mit einer starken Flugparade.

Auch nach Wiederanpfiff zeigte sich Fürth engagiert und angriffslustig: Mit einem wunderschönen Sonntagsschuss gelang Julian Green der Anschlusstreffer (50.). Das Spiel war nun offen und gleichzeitig gefährlich für die Fürther. Die Hausherren drängten auf das 2:2 - die Gäste erhielten so viel Platz für Konter. In der 57. Minute dann das 3:1 für Hannover. Marcel Halstenberg köpfte nach einem Einwurf den Ball ins Netz - die Fürther Abwehr sah dabei nicht gut aus.

Hannover suchte nun die Entscheidung. Die Hausherren wollten zwar dagegen zu halten, fanden aber keine Lösung, um die Abwehr zu überlisten. Letztlich blieb es damit beim 1:3.