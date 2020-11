Fürth klettert nach Sieg in Bochum auf einen Aufstiegsplatz

Die Spielvereinigung Greuther Fürth ist nach einem 2:0-Auswärtssieg beim VfL Bochum neuer Tabellenzweiter der 2. Fußball-Bundesliga. Beim bisherigen Zweiten sorgten die Mittelfranken schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse.

Julian Green verschießt Elfmeter

Fürth war vom Anpfiff an spielbestimmend und ging nach nicht einmal zehn Minuten durch Paul Seguin (9.) in Führung. Keine fünf Minuten später verpasste Julian Green per Strafstoß das frühe 2:0. Das folgte dann rund 20 Minuten später durch Sebastian Ernst (34.) mit einem klasse abgeschlossenen Konter.

Bochum wurde zwar zunehmend mutiger und stemmte sich gegen die Niederlage, kam gegen eine gut organisierte Fürther Defensive aber nicht entscheidend zum Abschluss. Im zweiten Durchgang forcierte Bochum den Druck noch mehr, doch die Kleeblatt-Defensive hielt.