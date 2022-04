Fürth: Klappt es endlich mit dem ersten Auswärtssieg?

Die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt noch immer. Denn rein rechnerisch ist noch alles drin. Elf Punkte trennt die SpVgg Greuther Fürth von Hertha BSC Berlin und somit von einem Relegationsplatz. 21 Punkte gibt es maximal noch zu holen. Ein wichtiger Schritt wäre ein Sieg am Wochenende.

Doch Stefan Leitl hat - wie so oft in dieser Saison - mit Verletzungsproblemen zu tun. Die SpVgg Greuther Fürth muss im Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr bei BR24 Sport in der Radio-Livereportage) bei Eintracht Frankfurt auf Mittelfeldspieler Paul Seguin und Verteidiger Sebastian Griesbeck verzichten.

Nur ein Punkt in 13 Auswärtsspielen

Seguin hat sich einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen und wird die nächsten Wochen fehlen. Griesbeck fällt für das Fußball-Gastspiel in Hessen wegen einer Erkältung aus, wie Trainer Stefan Leitl am Freitag berichtete. Tobias Raschl im Mittelfeld und Maximilian Bauer in der Abwehr sind Optionen.

Der abgeschlagene Tabellenletzte aus Fürth hofft endlich auf einen Auswärtscoup. In 13 Partien in der Fremde holten die Franken bisher nur einen mageren Punkt. Ein Auswärtssieg stehe aber auf der Liste der Aufgaben, versicherte Leitl lachend.

Lieber Fürth als Barcelona

Dabei könnte helfen, dass die Frankfurter Spieler mit dem Kopf schon ein paar Tage weiter sein könnten. Dann spielen die Hessen in der Europa League gegen den FC Barcelona. Leitl hate auch hier einen gut gemeinten Tipp: "Ich würde mich erstmal auf die SpVgg Greuther Fürth freuen und dann auf die zwei Spiele gegen den Underdog aus Spanien."