Fürth kann's auswärts doch - Sieg in Sandhausen

Frühe Fürther Tore schocken Sandhausen

Dabei spielte ein Traumstart mit früher Führung den Gästen in die Karten. Nach einem Freistoß konnten die Hausherren nur unsauber klären, Branimir Hrgota versuchte es einfach mal volley und versenkte zum 1:0 (9. Spielminute). Als Hrgota nur wenig später (26.) Ragnar Ache auf die Reise schickte und der frei vor dem Sandhausen-Tor zum 2:0 vollendete, war die Partie fast schon gelaufen.

Kein Aufbäumen der Hausherren

Der SV Sandhausen wirkte durch die Tore geschockt und konnte der disziplinierten "Kleeblatt-"Defensive zu keiner Zeit gefährlich werden. Auch nach der Pause stemmte sich Sandhausen nur halbherzig gegen die Niederlage und war nur selten gefährlich - und wenn, wurden die Chancen kläglich vergeben.

Nur eine Chance für Sandhausen

Christian Kinsombi (66.) feuerte aus kurzer Distanz deutlich übers Tor - die beste Möglichkeit für den Sandhausener Anschlusstreffer. Fürths Sieg am Ende, auch wenn die Mittelfranken in der Schlussphase nur noch verteidigten, souverän und verdient. Auch in der achtminütigen Nachspielzeit fiel dem Tabellenschlusslicht Sandhausen nichts mehr ein.