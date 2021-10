Fürth kann RB Leipzig nur eine Halbzeit lang ärgern

Verdiente Halbzeitführung für Fürth

Die Roten Bullen zeigten im ersten Durchgang eine merkwürdig unkonzentrierte Vorstellung, die in der Nachspielzeit mit einem Strafstoß für Greuther Fürth und dem verdienten 0:1 gipfelte. Während Leipzig schon im Spielaufbau reihenweise Fehler machte und kaum in die Offensive fand, stürmten die Gäste von Beginn an mutig nach vorn und holten das Führungstor nach einigen verpassten Chancen dann mit dem Elfer durch Hrgota nach.

Zuvor hatte bereits Jeremy Dudziak (6.) den Ball mit dem Kopf nicht aufs Tor gebracht - da war schon mehr drin. Während die Leipziger immer wieder bei Vorstößen hängen blieben, kam der Underdog gerade über die Flügel erstaunlich gut durch.