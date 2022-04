Fürth holt in Frankfurt einen Punkt, Meyerhöfer schwer verletzt

Seit sechs Partien ist Fürth inzwischen wieder ohne Sieg. Mit zehn Punkten Abstand auf den Relegationsplatz bei nur noch sechs ausstehenden Partien ist die Ausgangsposition für den Saisonendspurt des Tabellenschlusslichts denkbar ungünstig.

Torlose erste Halbzeit mit wenig Sehenswertem

Mit einem torlosen Unentschieden ging es zwischen dem Tabellenachten und -achtzehnten in die Pause. Lange war dies der einzig logische Zwischenstand in einer beiderseits enttäuschend geführten Partie, in der Fürth durch Branimir Hrgota (17.) die einzige echte Torchance für sich verbuchen konnte, die Kevin Trapp allerdings glänzend entschärfte. Die Eintracht-Offensive taute erst kurz vor der Pause auf und erspielte sich drei gute Gelegenheiten, von denen Jesper Lindström (42. und 44.) zwei im Duell mit dem Greuther Keeper Andreas Linde vergab.

Negativer Höhepunkt: Meyerhöfer schwer verletzt

Kurz nach der Halbzeitpause (50.) konnte das Team von Stefan Leitl immerhin 160 Bundesliga-Minuten ohne Gegentreffer feiern. Jamie Leweling kam (56.), vernaschte zuerst Makato Hasebe und dann an der Grundlinie Tuta, da war aber (57.) der Winkel bereits zu spitz. Danach versuchte die Kleeblatt-Defensive die aufkommenden Offensivbemühungen der Eintracht zu unterbinden. Andreas Linde hielt (80.) mit einer tollen Reaktion gegen Goncalo Paciencia. Und so brachte die SpVgg das torlose Remis über die Zeit.

Negativer Höhepunkt: Marco Meyerhöfer verletzte sich in einem Zweikampf mit Jens Hauge (87.) schwer, er musste von den Ärzten abtransportiert werden. Eine Diagnose steht noch aus.