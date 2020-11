Fürth stürmt mit Derby-Sieg in Nürnberg an die Spitze

Nach dem 4:1-Auswärtssieg für den Club gegen Osnabrück setzte es diesmal eine herbe Pleite. Der 1. FC Nürnberg präsentierte im Derby gegen Fürth vor allem in der Defensive Schwächen. Die Gäste lagen bereits in der 3. Minute in Führung. Havard Nielsen verwandelte aus zehn Metern zum 1:0 - die Club-Abwehr sah dabei nur zu.

Fünf Minuten später gelang mit dem ersten nennenswerten Angriff der Ausgleich durch Manuel Schäffler. Fürths Torwart Sascha Burchert war bei diesem Kopfball aus vier Metern chancenlos. Das Kleeblatt zeigte sich wenig beeindruckt vom überraschenden Ausgleich. Fürth brachte weiter ihr Kurzpassspiel aufs Feld und lauerte auf Lücken in der Nürnberger Defensive. In der 36. Minute erhöhte Nielsen auf 2:1 - wieder konnte der Norweger völlig unbedrängt aus 18 Metern ins Tor schießen.

Nürnberg findet zu spät ins Spiel

Kurz nach der Pause traf Branimir Hrgota zum 3:1. Und einmal mehr offenbarte die Nürnberger Abwehr deutliche Defizite. Die Fürther hätten noch deutlicher in Führung gehen können. In der 48. Minute traf Julian Green den Latte, drei Minuten scheiterte er am Pfosten.

Nürnberg gelang kaum ein Entlastungsangriff. Doch ab der 70. Minute beschränkte sich Fürth darauf, den Vorsprung zu verwalten. Nürnberg wurde stärker und erzielte in der 78. Minute das Anschlusstor - auch Dank der Hilfe von Hans Nunoo Sarpei, der eigentlich die Situation im Griff zu haben schien, aber im Sechzehner unbedrängt ausrutschte. Nikola Dovedan schaltete sofort und schoss den Ball aus elf Metern flach Tor.

Der Club witterte noch einmal seine Chance und drängte auf den Ausgleichstreffer. Fürth zog sich komplett zurück und hatte in der 90. Minute Glück, als Fabian Schleusener aus 14 Metern knapp verpasste. Die Offensivbemühungen der Nürnberger, meist hohe Bälle auf Schäffler, waren einfach nicht von Erfolg gekrönt. So brachte Fürth den Dreier doch noch nach Hause. Die Spielvereinigung liegt nun mit 18 Punkten an der Tabellenspitze, die Nürnberger verpassten indes mit weiter zehn Zählern den Anschluss an die oberen Regionen.