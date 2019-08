02.08.2019, 22:28 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Fürth gewinnt 3:1 beim FC St. Pauli in Hamburg

Die Spielvereinigung Greuther Fürth hat ihre ersten Punkte in der neuen Zweitligasaison gesammelt. Die Mittelfranken siegten am 2. Spieltag dank effizienter Chancenauswertung 3:1 beim FC St. Pauli in Hamburg.