SpVgg Greuther Fürth gelingt historischer erster Heimsieg

Havard Nielsen schrie alles raus. All den Frust, all den Spott, all das Leid der vergangenen Wochen. In der 56. Minute hatte er sich nach einer Ecke den Ball erkämpft und ihn irgendwie über die Linie gebracht. Nun versank er in eine Traube seiner Mitspieler und klopfte sich auf die Brust - genau auf die Stelle, an der das grüne Kleeblatt auf dem Trikot prangt.

Anderthalb Saisons, 25 Spiele, 2.250 Minuten hat Fürth schon im eigenen Stadion in der ersten Bundesliga gespielt. Einen Sieg hatte es noch nie gegeben. Bis heute. Bis zu diesem 1:0 gegen den 1. FC Union Berlin. Der Heimfluch ist besiegt.

Fürth zittert den Sieg über die Zeit

Es waren bangen Minuten, die Greuther Fürth überstehen musste. Die halbe Stunde, die zwischen 1:0 und dem Abpfiff lag, müssen sich wie eine Ewigkeit angefühlt haben. Immer wieder gelangte die gefährliche Berliner Offensive um Max Kruse und später Taiwo Awoniyi vor das Fürther Tor. Doch jedes Mal war irgendein Bein, eine Körperteil von Keeper Sascha Burchert oder ein Berliner Fuß zwischen Ball und Torlinie und beschützte den Sieg vor der völligen Agonie.

Fürth verteidigte in den letzten zehn Minuten mit allem was es hatte. Entlastungsangriffe gab es in der Schlussphase so gut wie gar keine. So etwas kann gar nicht gut gehen, heißt es normalerweise bei solchen Spielen. Schon gar nicht bei dieser Verteidigung, die bereits 46 Treffer kassierte. Doch das Gegentor - es fiel nicht. Ein Kopfball aus fünf Metern von Awoniyi in der 90. Minute war das letzte Mal, dass Burchert zittern musste. Doch der Ball flog über den Kasten.

Erster Saisonsieg für Leitl

Für Fürth ist es der erste Sieg in der Saison. Der vierte Punkt in 15 Spielen. An dem letzten Platz ändert das freilich nichts. Doch bestimmt an der Art und Weise, wie die Mannschaft um Trainer Stefan Leitl die nächste Trainings und Partien angehen wird. Beim Schlusspfiff war zu sehen, welche Last von den Fürth Schultern gefallen ist.

"Das war heute extrem wichtig für uns. Heute war es von jedem Spieler eine super Leistung. Der Fokus war von Anfang an auf der Defensive", sagte der Siegtorschütze Nielsen nach dem Spiel bei DAZN und deutete eine Taktikänderung durch Leitl an: "Wir wollten stabil stehen, nicht so hoch wie sonst. Das hat geklappt."