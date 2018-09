Fürth gegen HSV endet mit torlosem Remis

Bei den Fürthern war Maximilian Wittek nach seinen überstandenen Rückenproblemen wieder an Bord. Der sorgte gleich für einen „Hallo-Wach-Effekt“, sein Freistoß (2.) knallte an die Unterkante des Querbalkens, der Ball landete aber noch vor der Torlinie. Die Franken zeigten keinen Respekt vor dem Bundesliga-Absteiger und hatten den HSV gut im Griff. Allerdings waren weitere hochkarätige Chancen Mangelware. Zunehmend egalisierten sich beide Mannschaften. Ganz im Gegensatz zur Anfangsphase schalteten die Franken in der Offensive zahlreiche Gänge zurück.

"Ich glaube, wir haben gute Reaktion gezeigt. Das war ein guter Fight." Fürth-Trainer Damir Buric

Ein verhinderter Treffer - sonst nichts!

Der Hamburger SV brachte (46.) Tatsuya Ito und setzte damit einen Impuls nach vorne. In der 51. Minute musste sich Torhüter Sascha Burkert bei einem Distanzschuss von Khaled Narey gehörig strecken. Dann zappelte der Ball im Tor der Kleeblättler: Aber wegen einem Offensivfoul des Schützen David Bates am Fürther Keeper (56.) wurde der Treffer nicht gegeben. Erst nach einer Stunde zeigten sich die Fürther mit einem Eckball wieder einmal in der gegnerischen Zone – allerdings, ohne jegliche Gefahr auszustrahlen. Ein Schuss vom eingewechselten Hamburger Jann-Fiete Arp wurde abgeblockt. Das war’s! Durch das torlose Remis bleibt Fürth auf Tabellenplatz vier, der Hamburger SV rutscht auf Rang drei.