Fürth gegen den Hamburger SV: fast ein Spitzenspiel

In Hamburg herrscht rund um den rotierenden Trainer Christian Titz fast schon wieder Krisenstimmung. Nach der 0:5-Pleite gegen Regensburg hagelte es Kritik. Bevor die Negativspirale weiter geht, will Titz eine schneller Reaktion seiner Mannschaft sehen: "Wir wollen mit einer guten Leistung in Fürth wieder auf den richtigen Weg kommen."

In Fürth ist dagegen nur ein kleines bisschen Katerstimmung, wie nach einem gemütlichen Abend auf der Michaelis-Kärwa, die am Samstag beginnt. Nach dem überraschend starken Saisonstart mit drei Siegen und zwei Unentschieden soll die erste Niederlage nur ein Kleeblatt-Ausrutscher sein. "Wir wollen als Mannschaft eine Reaktion zeigen", sagt Trainer Damir Buric vor dem Duell am siebten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga (Donnerstag, 20.30 Uhr). Auch wenn der Gegner aus Hamburg kommt und als Topfavorit auf den Aufstieg gilt.

Grippegeschwächte Leistungsträger

Nach geeignetem Personal für diese Aufgabe muss sich Buric allerdings ziemlich umschauen. Der Trainer bangt um gleich fünf krankheitsbedingte geschwächte Leistungsträger. Fraglich sind die Einsätze von Maximilian Wittek, Nik Omladic, Roberto Hilbert, Fabian Reese und Sebastian Ernst. Zumindest ist die Gruppe nach überstandener Grippe wieder im Training. Klar ist auch, dass nur eines der beiden Team mit einem Sieg an Tabellenführer Köln dran bleiben kann.