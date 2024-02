Fürth floriert – der Club stagniert! Was macht Fürth besser?

Die Tabelle lügt bekanntlich nicht. Und da steht die SpVgg Greuther Fürth aktuell auf einem direkten Aufstiegsplatz zur Fußball-Bundesliga. Von den letzten neun Spielen haben die Fürther sieben gewonnen, keines verloren. Alexander Zornigers Team ist die Überraschungs-Mannschaft der Liga und trifft - wer hätte das gedacht - an diesem Wochenende im Zweitligagipfel auf Tabellenführer FC St. Pauli.

Ganz anders die Lage beim großen Rivalen nur ein paar Kilometer weiter östlich: Der 1. FC Nürnberg spielt seit fünf Jahren in Liga 2, kommt aber einfach nicht entscheidend in Schwung. Auch in dieser Saison sind die Leistungen der Cluberer extrem schwankend.

Die Frage der Woche

Deshalb fragen wir: Fürth floriert – der Club stagniert! Was machen die Fürther besser als die Nürnberger?

