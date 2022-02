Fürth feiert zwei Schweden nach erstem Bundesliga-Heimsieg

Die SpVgg Greuther Fürth feierte am 22. Spieltag ihren ersten Heimsieg in der Fußball-Bundesliga: 2:1 besiegten die Franken die Gäste von Hertha BSC Berlin. Knapp 8.000 Zuschauer waren bei dem historischen Moment des Tabellenletzten im Sportpark Ronhof dabei, als Doppeltorschütze Branimir Hrgota, Torwart-Debütant Andreas Linde und alle weiteren Kleeblatt-Profis den Sieg bejubelten.

Berechtigung für Bundesliga

"Mich freut es für alle Fürther", stellte Coach Stefan Leitl am Samstagabend nach der Partie fest: "Wir haben immer noch Corona, aber ich würde jetzt schon gerne durch die Gustavstraße fahren." Auf der Partymeile in der Altstadt hätte der 44-Jährige am liebsten einen Sieg begossen, mit dem der langsam sehr heimstarke Aufsteiger trotz immer noch neun Zählern auf den Relegationsplatz ein weiteres Ausrufezeichen setzte. "Wir wollen zeigen, dass wir eine Berechtigung haben, in dieser Liga zu sein", sagte Leitl zur Motivation.

Schwedisches Fußballfest

Zwei Schweden prägten den Fürther Feiertag: Kapitän Hrgota erzielte nach 27 Sekunden das schnellste Fürther Bundesliga-Tor überhaupt und verwandelte nach der Pause einen Handelfmeter nervenstark zum 2:0. Mit insgesamt sieben Toren ist der 29-Jährige nun alleiniger Rekordschütze des Kleeblatts in der Bundesliga. "Wenn wir gierig sind in jedem Zweikampf und auf die Tore und dazu unser Tor schießen, dann sieht man auch, dass wir Bundesliga spielen können", fasste Hrgota zusammen.

"Branimir ist ein unheimlich wichtiger Spieler für uns. Er war der entscheidende Faktor, dass wir aufgestiegen sind", meinte Leitl zum Anführer seines Teams. Ein weiterer Erfolgsfaktor könnte Hrgotas Landsmann Linde werden. Der 28-jährige Neuzugang, der im Januar aus Norwegen von Molde BK kam, überzeugte bei seinem Bundesliga-Debüt mit Ausstrahlung, Übersicht und einigen sehr gut gehaltenen Bällen.

Nächstes Spiel beim FC Bayern

Was geht noch in der Tabelle und im Abstiegskampf? Bei Antworten darauf blieben Leitl und seine Spieler vorsichtig. "Wir werden noch ein paar Punkte holen", versprach der Trainer. Der Aufsteiger wird nicht mehr als Punktelieferant belächelt. Das tut allen gut.

"Man muss in jedem Spiel merken, dass wir alles geben. Dann ist hier in Fürth auch keiner sauer, wenn wir wieder absteigen sollten." Fürths Mittelfeldspieler Paul Seguin

Als nächstes geht es zum FC Bayern. "Das wird ein schweres Spiel", ahnt Linde. Gerade ihn als Torwart erwartet in der Allianz Arena Schwerstarbeit. Leitl schmunzelte, als ihm die Frage nach den Bayern gestellt wurde, die beim Aufsteiger VfL Bochum 2:4 verloren: "Wir wollen es einfach nur genießen. Mal gucken, was dabei herauskommt."