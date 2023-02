Fürth feiert und schießt Nürnberg tief in die Krise

Die SpVgg Greuther Fürth ist nach dem 1:0-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg mit 23 Punkten auf den neunten Tabellenplatz aufgerückt. "Unfassbar" sagte Ragnar Ache über seinen Siegtreffer in der Nachspielzeit. Für den Sportdirektor Rachid Azzouzi haben "die Jungs den Sieg auf Grund der ersten Halbzeit wirklich verdient". Aber auch im weiteren Spielverlauf hätten die Kleeblätter "gut auf das gegnerische Tor gespielt". Trainer Alexander Zorniger fand es "ein super Fußballspiel". Und auch für ihn war es "ein hochverdienter Sieg".

1. FC Nürnberg steckt im Abstiegskampf

Nürnberg hingegen bleibt mit 19 Punkten im Abstiegskampf stecken. Die identische Punktzahl hat Jahn Regensburg auf dem Relegationsplatz. Die vom Karlsruher SC und dem 1. FC Magdeburg belegten Abstiegsränge sind nur einen beziehungsweise zwei Zähler entfernt.

Club nach vorne "zu dünn" aufgestellt

Noch schlimmer ist aber der insgesamt ungenügende Auftritt des Clubs in Fürth. "Wir haben in der ersten Halbzeit viel zu wenig gemacht", gab Enrico Valentini zu. "Es kommt zu wenig nach vorne", lautete sein Vorwurf. "Verloren haben wir das Spiel in der ersten Hälfte", vorne drin sind wir "zu dünn", sagte auch der Coach Markus Weinzierl. Für ihn ist die Last-Minute-Niederlage "ein Tiefschlag für die Jungs und da müssen wir schnell wieder aufstehen". Und das möglichst schnell: Am Mittwoch muss der 1. FC Nürnberg im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf wieder ran.