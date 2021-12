Fürth feiert Bundesliga-Heimsieg: "Fühlt sich speziell an"

Als der Schlusspfiff ertönte, löste sich alle Anspannung in großem Jubel auf. Die Spieler der SpVgg Greuther Fürth stürmten auf Torhüter Sascha Burchert zu und fielen dem Sieggaranten um den Hals. Auf der Bank huschte dem erleichterten Trainer Stefan Leitl ein Lächeln über das Gesicht. ´"Mich freut es, dass die Mannschaft Geschichte geschrieben hat für die Spielvereinigung", sagte Leitl, nachdem Fürth im 24. Anlauf endlich den ersehnten Heimsieg in der Fußball-Bundesliga geholt hatte.

Burchert: "Zu Null" und gewonnen "mit einem dreckigen Tor"

"Das fühlt sich speziell an, wir haben lange gewartet. Es ist etwas Besonderes, dass wir zum ersten Mal auch zu Null gespielt haben", sagte Burchert. Es sei "Es ist einfach nur schön. Wir haben gut verteidigt und ein dreckiges Tor gemacht", freute sich der Ersatzkeeper.

Historischer Erfolg für die SpVgg Greuther Fürth

Der Torhüter überragte die Partie mit seinen starken Paraden, Havard Nielsen (56.) schoss das Kleeblatt zum ersten Dreier im eigenen Stadion. Da hatten sie etwas historisches erreicht. Der letzte Sieg in der Bundesliga war den Franken am 4. Mai 2013 beim VfB Stuttgart gelungen (2:0). Ein Bundesliga-Heimsieg noch nie.

Noch zwölf Punkte Abstand zum Relegationsplatz

Viel helfen wird das 1:0 gegen Union Berlin dem Aufsteiger allerdings erst einmal nicht: Mit nunmehr vier Punkten nach 15 Spieltagen trennen die Fürther in der Tabelle immer noch zwölf Zähler vom Relegationsplatz. Alle fünf Mannschaften, die in der Geschichte der Bundesliga zu diesem Zeitpunkt der Saison ähnlich hoffnungslos abgeschlagen waren, stiegen am Ende ab.

Stefan Leitl: "Moment genießen", aber "ohne Ekstase"

Trotzdem "werden wir jetzt den Moment genießen", sagte Leitl. Zugleich gab er aber auch zu: "Wir haben den 15. Spieltag und vier Punkte, deswegen verfalle ich nicht in Ekstase."