SpVgg Greuther Fürth: Burchert beim Kellerduell im Tor

Elf Punkte trennt die beiden Tabellennachbarn SpVgg Greuther Fürth und Arminia Bielefeld vor dem Spieltag voneinander. Wenn Greuther Fürth tatsächlich noch einmal in Richtung Klassenerhalt schielen möchte, dann sollten sie das Kellerduell am Sonntag gegen den 17. Arminia Bielefeld definitiv gewinnen.

Fürth-Trainer Stefan Leitl versucht dennoch, vor dem 19. Spieltag den Druck auf seine Mannschaft nicht zu groß werden zu lassen. "Das ändert nichts an unserer Herangehensweise. Unsere Situation wird sich nicht großartig ändern. Es ist immer noch ein großer Abstand. Jedes Spiel hat eine enorme Bedeutung für uns", sagte er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Der Fokus liege vor allen Dingen auf einer stabilen Defensive, sagte Leitl. Helfen soll dabei Sascha Burchert, der auch zuletzt bei den Fürthern im Tor stand - obwohl die Mittelfranken kürzlich die Verpflichtung von Keeper Andreas Linde bekanntgegeben hatten.

Leitl: "Fan von Akklimatisierung"

"Wir sind sehr froh, dass uns dieser Transfer geglückt ist. Andreas ist ein sehr erfahrener Keeper. Aber ich bin ein Fan von Akklimatisierung. Er muss die Abläufe kennenlernen. Das macht er gut, aber am Sonntag wird Sascha spielen", so Leitl.

Das gelte auch für Neuzugang Afimico Pululu: "Er muss unsere Abläufe und die Mannschaften kennenlernen und Trainingseinheiten absolvieren."

Das Hinspiel gegen Bielefeld hatte Fürth dominiert, kam am Ende nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Am kommenden Sonntag solle das anders werden: "Wir spielen nicht auf Unentschieden, sondern wollen schon versuchen, jedes Spiel zu gewinnen, und so gehen wir auch dieses Spiel am Sonntag in Bielefeld an", so Leitl.