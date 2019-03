Man kann die Frage stellen, was Nico Schulz da eigentlich verloren hatte. Der Linksverteidiger tauchte kurz vor Schluss plötzlich vorne im Strafraum der Niederländer auf, in einer Position, in der sich sonst Mittelstürmer aufhalten. "Frag mal den Marco", sagte Schulz nach dem Spiel mit einem Grinsen im Gesicht. "Der Marco hat in dem Moment meine Position besetzt, da musste ich halt irgendwo anders hin." Marco Reus, den Schulz meinte, hatte sich auf der linken Außenbahn freigelaufen, einen Pass von Ilkay Gündogan angenommen und dann Schulz bedient. Der traf zum Sieg. Es war der erste einer deutschen Nationalmannschaft in den Niederlanden seit 1996.

45 Minuten Euphorie

Die verjüngte Nationalmannschaft hat - auch dank Schulz und Reus - ihre Reifeprüfung gemeistert. In der ersten Halbzeit gegen die Niederlande brillierte die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw geradezu. 45 Minuten, die Fans der Nationalmannschaft euphorisch machten. Die DFB-Elf zeigte das, was sie einst auszeichnete: schnellen Kombinationsfußball. Exemplarisch dafür war das 1:0. Toni Kroos schickte Schulz auf der linken Außenbahn mit einem herausragenden Steilpass, Schulz legte flach nach innen auf Sané und der Offensivspieler von Manchester City verwandelte eiskalt. Das Traumtor von Serge Gnabry war die Krönung einer starken ersten Halbzeit. "Die erste Halbzeit war sensationell von uns", sagte der Bayern-Spieler.

"Wir haben in der ersten Halbzeit sehr sehr gut gespielt, wir haben das Spiel absolut unter Kontrolle gehabt." Joachim Löw

Noch fehlt Konstanz

Es lief nicht alles perfekt an diesem Abend. Nach der Pause verfiel die Mannschaft zum Teil in alte Muster: unnötige Ballverluste, schludrige Abspiele, Lücken in der Defensive. "Wir haben die Ruhe, die wir in der ersten Halbzeit hatten, verloren", sagte Löw. Die Niederlande konnte ausgleichen und war sogar näher dran am Sieg. Doch was die deutsche Mannschaft diesmal von anderen Auftritten der Vergangenheit unterschied: Sie glaubte bis zum Schluss an den Sieg. Allen voran Nico Schulz, der plötzlich dort hinlief, wo ihn keiner erwartete.

"Das gibt eine Menge Selbstvertrauen. Für die Stimmung war der Sieg unheimlich wichtig." Marco Reus