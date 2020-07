Für den guten Zweck: Einmal "Rund um Bayern"

Am 25. Juli geht’s um 10 Uhr in Lindau los. Dann starten Ute Jansen und Markus Frommlet zu ihrer Tour rund um Bayern. Bis zum 12. September wollen sie direkt an der Landesgrenze unterwegs sein. Per Rad, zu Fuß, per Boot und mit vielen anderen Fortbewegungsmitteln. Insgesamt erwarten die beiden 2.600 Kilometer Strecke und über 50.000 Höhenmeter.

Spenden für Kinder mit Handicap sammeln

Ihr Ziel: Spenden sammeln, um Kinder mit Handicap zu unterstützen, die sich Sporttreiben aus finanziellen Gründen nicht leisten können, weil z.B. eine Prothese oder ein Rollstuhl zu teuer ist. Unterstützt werden die beiden unter anderem vom Bayerischen Behindertensport-Verband (BVS).

Wer spenden will, soll selbst aktiv sein und z.B. seine selbst zurückgelegten Kilometer von Sponsoren versilbern lassen.

Alle Infos zur Benefiz-Aktion Rund um Bayern gibt’s unter: